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Роджер Уотерс: выступления на ТВ России угрожают западным знаменитостям

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Сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что выступления на российском ТВ ставят под угрозу другие проекты знаменитостей Запада.

Об этом он сказал в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Как отметил Уотерс, ему говорили, что после выступления на российском ТВ он нигде не сможет выступать.

«Я считаю всё это абсурдным. Русские — наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну», — цитирует его РИА Новости.

Музыкант добавил, что война является выгодным делом, на ней наживаются огромные средства.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в Вооружённых силах Украины происходит беспокойство из-за человеческих потерь и нехватки вооружения.

Командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил агентству Reuters, что Вооружённым силам Украины пришлось снизить масштаб некоторых военных операций из-за сокращения помощи со стороны стран Запада.

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