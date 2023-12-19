AP: командир ВСУ пообещал вооружить солдат лопатами, когда закончатся патроны

В Вооружённых силах Украины происходит беспокойство из-за человеческих потерь и нехватки вооружения, пишет Associated Press.

Как отмечается в материале, украинские военнослужащие беспокоятся, что ВС России лучше оснащены для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в ходе конфликта.

Кроме того, уточняется, что ВСУ недоумевают, почему приказы о сложных операциях, которые им приходится выполнять в зимний период, не были отданы несколько месяцев назад.

В ноябре военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о проблемах с вещевым обеспечением украинских военных.

4 декабря стало известно, что добровольческие отряды ВС России перерезали основной путь снабжения группировки украинской армии на Артёмовско-Соледарском участке.