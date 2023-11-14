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Марочко заявил о проблемах с вещевым обеспечением украинских военных

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Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о проблемах с вещевым обеспечением украинских военных.

Как он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники, военным ВСУ выдают ношеные форменную одежду и средства защиты.

«На одном из «сортировочных» пунктов города Харькова, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспечённым военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что выдаваемое украинским военным снаряжение в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. 

Уточняется, что недовольным предлагается покупать форму за собственные средства или же их за жалобы отправят к штрафникам в штурмующие подразделения.

Ранее Марочко заявил, что потери ВСУ на Купянском направлении превысили число поступающих сил.

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