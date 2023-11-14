Марочко заявил о проблемах с вещевым обеспечением украинских военных
Как он рассказал РИА Новости, ссылаясь на свои источники, военным ВСУ выдают ношеные форменную одежду и средства защиты.
«На одном из «сортировочных» пунктов города Харькова, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспечённым военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий», — сказал он.
Марочко подчеркнул, что выдаваемое украинским военным снаряжение в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах.
Уточняется, что недовольным предлагается покупать форму за собственные средства или же их за жалобы отправят к штрафникам в штурмующие подразделения.
Ранее Марочко заявил, что потери ВСУ на Купянском направлении превысили число поступающих сил.