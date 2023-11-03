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Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превысили число поступающих сил

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Потери украинской армии на Купянском направлении в Харьковской области превысили число поступающих резервов. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко: потери ВСУ на Купянском направлении превысили число поступающих сил
  • © AP Photo / Alex Babenko

«За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь», — приводит РИА Новости его слова.

Продолжение такого сценария в течение десяти дней, подчеркнул Марочко, приведёт к тому, что у ВСУ не останется сил для сдерживания российских войск.

Ранее военкор RT Александр Симонов сообщил, что украинские войска продолжают попытки контратаковать позиции ВС России на Купянском направлении, но безуспешно. Несмотря на переброску свежих подразделений, ВСУ всё равно не удаётся переломить ситуацию в свою пользу.

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