Украинские войска продолжают попытки контратаковать позиции ВС России на Купянском направлении, но безуспешно. Несмотря на переброску свежих подразделений, ВСУ всё равно не удаётся переломить ситуацию в свою пользу, сообщает военкор RT Александр Симонов.

На этом участке фронта работают «Ланцеты» и ПТУР, 1-я танковая армия уничтожает бронетехнику ВСУ, а благодаря слаженным действиям разведывательных и штурмовых подразделений российские бойцы уничтожили украинский танк и американский бронеавтомобиль HMMWV, рассказал военкор.

21 октября генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.