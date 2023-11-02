Военкор RT: ВСУ не удаётся переломить ситуацию на Купянском направлении
- AP
На этом участке фронта работают «Ланцеты» и ПТУР, 1-я танковая армия уничтожает бронетехнику ВСУ, а благодаря слаженным действиям разведывательных и штурмовых подразделений российские бойцы уничтожили украинский танк и американский бронеавтомобиль HMMWV, рассказал военкор.
21 октября генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.