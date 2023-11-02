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Военкор RT: ВСУ не удаётся переломить ситуацию на Купянском направлении

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Украинские войска продолжают попытки контратаковать позиции ВС России на Купянском направлении, но безуспешно. Несмотря на переброску свежих подразделений, ВСУ всё равно не удаётся переломить ситуацию в свою пользу, сообщает военкор RT Александр Симонов.
Военкор RT: ВСУ не удаётся переломить ситуацию на Купянском направлении
  • AP

На этом участке фронта работают «Ланцеты» и ПТУР, 1-я танковая армия уничтожает бронетехнику ВСУ, а благодаря слаженным действиям разведывательных и штурмовых подразделений российские бойцы уничтожили украинский танк и американский бронеавтомобиль HMMWV, рассказал военкор.

21 октября генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия продолжает наступательные действия на Купянском направлении.

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