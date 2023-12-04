Боец: российские отряды перерезали основной путь снабжения ВСУ под Артёмовском

Добровольческие отряды Вооружённых сил России перерезали основной путь снабжения группировки украинской армии на Артёмовско-Соледарском участке.

Об этом рассказал помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

По его словам, в настоящий момент четыре штурмовые группы ВС России работают по этой дороге.

«Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр Соледарско-Артёмовская группировка ВСУ», — приводит слова бойца РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинские подразделения в посёлке Артёмовское под Артёмовском бежали, бросив раненых и убитых.