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Боец: российские отряды перерезали основной путь снабжения ВСУ под Артёмовском

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Добровольческие отряды Вооружённых сил России перерезали основной путь снабжения группировки украинской армии на Артёмовско-Соледарском участке.
Боец: российские отряды перерезали основной путь снабжения ВСУ под Артёмовском
  • РИА Новости

Об этом рассказал помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.

По его словам, в настоящий момент четыре штурмовые группы ВС России работают по этой дороге.

«Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр Соледарско-Артёмовская группировка ВСУ», — приводит слова бойца РИА Новости.

Ранее стало известно, что украинские подразделения в посёлке Артёмовское под Артёмовском бежали, бросив раненых и убитых.

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