Боец: российские отряды перерезали основной путь снабжения ВСУ под Артёмовском
- РИА Новости
Об этом рассказал помощник командира отряда «Енисей» Алексей Селиванов.
По его словам, в настоящий момент четыре штурмовые группы ВС России работают по этой дороге.
«Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр Соледарско-Артёмовская группировка ВСУ», — приводит слова бойца РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинские подразделения в посёлке Артёмовское под Артёмовском бежали, бросив раненых и убитых.