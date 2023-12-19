Президент Чехии Павел: на Украине произойдёт плачевный для Европы сдвиг

Чешский лидер Пётр Павел выразил мнение, что в 2024 году ситуация на Украине станет ещё более неприятной для Запада.

Об этом пишет Seznam Správy.

По его словам, развитие украинского конфликта свидетельствует о значительном прогрессе в 2024 году.

«Судя по имеющимся пока указаниям, это произойдёт не совсем в лучшем смысле этого слова, как мы себе это представляем», — уточнил Павел.

Возникнет другая ситуация, с которой придётся иметь дело, добавил он.

Так, Павел заявил, что выборы в России и в Соединённых Штатах значительно повлияют на ситуацию на Украине и в мире в целом. В случае успеха Дональда Трампа на выборах мирные переговоры состоятся вне зависимости от мнения Украины или Евросоюза, считает он.

Кроме того, Россия может найти компромисс, при котором она вернёт себе статус ключевого игрока, а такая ситуация невыгодна для Европы, добавил Павел.

4 декабря чешский премьер-министр Петр Фиала признал, что запасы вооружения на складах Чехии уменьшаются, что приводит к сокращению возможностей помощи Киеву со стороны Праги.

10 декабря газета iDnes сообщила, что чешские власти с момента начала спецоперации на Украине разрешили 152 гражданам страны присоединиться к украинской армии для ведения боевых действий с войсками России.