RT в Telegram
Подпишись

iDnes: власти Чехии за время СВО разрешили 152 гражданам присоединиться к ВСУ

Короткая ссылка
Чешские власти с момента начала спецоперации на Украине разрешили 152 гражданам страны присоединиться к украинской армии для ведения боевых действий с войсками России, пишет iDnes.
iDnes: власти Чехии за время СВО разрешили 152 гражданам присоединиться к ВСУ
  • РИА Новости

Как отмечает издание, среди этих людей всего одна женщина.

При этом большая часть заявлений от граждан, выразивших желание вступить в ВСУ, была отклонена: всего на имя президентов Чехии и министров поступило 553 таких прошения.

Министр обороны республики Яна Чернохова ранее отметила, что Чехия увеличит выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине.

Вместе с этим президент страны Петр Павел признал, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, прошло не так, как ожидал Киев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить