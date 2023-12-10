iDnes: власти Чехии за время СВО разрешили 152 гражданам присоединиться к ВСУ

Чешские власти с момента начала спецоперации на Украине разрешили 152 гражданам страны присоединиться к украинской армии для ведения боевых действий с войсками России, пишет iDnes.

Как отмечает издание, среди этих людей всего одна женщина.

При этом большая часть заявлений от граждан, выразивших желание вступить в ВСУ, была отклонена: всего на имя президентов Чехии и министров поступило 553 таких прошения.

Министр обороны республики Яна Чернохова ранее отметила, что Чехия увеличит выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине.

Вместе с этим президент страны Петр Павел признал, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, прошло не так, как ожидал Киев.