iDnes: власти Чехии за время СВО разрешили 152 гражданам присоединиться к ВСУ
- РИА Новости
Как отмечает издание, среди этих людей всего одна женщина.
При этом большая часть заявлений от граждан, выразивших желание вступить в ВСУ, была отклонена: всего на имя президентов Чехии и министров поступило 553 таких прошения.
Министр обороны республики Яна Чернохова ранее отметила, что Чехия увеличит выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине.
Вместе с этим президент страны Петр Павел признал, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, прошло не так, как ожидал Киев.