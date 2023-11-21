Контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, идёт не так, как ожидал Киев. Об этом на проходящем в Праге совещании высшего командного состава Вооружённых сил Чехии заявил президент страны Петр Павел.

По его словам, время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению украинской армии. Павел также отметил, что среди украинских военных возникло «разочарование» в поддержке Запада, передаёт агентство ЧТК.

«Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются, украинские солдаты чувствуют разочарование поддержкой Запада, она недостаточна», — заявил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой — изощрённая форма самоубийства.