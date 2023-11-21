RT в Telegram
Подпишись

Президент Чехии Павел заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий

Короткая ссылка
Контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, идёт не так, как ожидал Киев. Об этом на проходящем в Праге совещании высшего командного состава Вооружённых сил Чехии заявил президент страны Петр Павел.
Президент Чехии Павел заявил, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
  • Gettyimages.ru

По его словам, время позволило России очень хорошо подготовиться к контрнаступлению украинской армии. Павел также отметил, что среди украинских военных возникло «разочарование» в поддержке Запада, передаёт агентство ЧТК.

«Поставки оружия, необходимые Украине, задерживаются, украинские солдаты чувствуют разочарование поддержкой Запада, она недостаточна», — заявил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского от переговоров с Москвой — изощрённая форма самоубийства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить