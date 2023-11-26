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Власти Чехии: Прага увеличит выдачу лицензий на поставки военной помощи Киеву

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Чехия увеличит выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине.
Власти Чехии: Прага увеличит выдачу лицензий на поставки военной помощи Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Fraser Hall

Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова.

«Из военных материалов уже не осталось много того, что мы могли бы отправить Украине. С другой стороны, мы будем стараться компенсировать это (выдачей. — RT) экспортных лицензий коммерческим фирмам», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, идёт не так, как ожидал Киев.

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