Власти Чехии: Прага увеличит выдачу лицензий на поставки военной помощи Киеву

Чехия увеличит выдачу коммерческих лицензий на поставки военной помощи Украине.

Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова.

«Из военных материалов уже не осталось много того, что мы могли бы отправить Украине. С другой стороны, мы будем стараться компенсировать это (выдачей. — RT) экспортных лицензий коммерческим фирмам», — цитирует её ТАСС.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, идёт не так, как ожидал Киев.