Власти Чехии: Прага увеличит выдачу лицензий на поставки военной помощи Киеву
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Об этом заявила министр обороны республики Яна Чернохова.
«Из военных материалов уже не осталось много того, что мы могли бы отправить Украине. С другой стороны, мы будем стараться компенсировать это (выдачей. — RT) экспортных лицензий коммерческим фирмам», — цитирует её ТАСС.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что контрнаступление ВСУ, которое началось в июне 2023 года, идёт не так, как ожидал Киев.