Суд: первое заседание по делу в отношении сына Байдена пройдёт в январе

Первое заседание по новому делу о неуплате налогов в отношении сына американского лидера Хантера Байдена пройдёт в январе 2024 года в суде в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу суда.

В материале сказано, что заседание пройдёт 11 января следующего года.

На нём Хантеру Байдену официально зачитают обвинения.

Кроме того, суд определит, заключать ли его под стражу или отпускать под залог.

9 декабря сын Байдена заявил, что представители Республиканской партии США «пытаются убить его», зная, что его отец этого не переживёт.

Адвокаты сына американского лидера Хантера Байдена назвали дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.