Суд: первое заседание по делу в отношении сына Байдена пройдёт в январе
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу суда.
В материале сказано, что заседание пройдёт 11 января следующего года.
На нём Хантеру Байдену официально зачитают обвинения.
Кроме того, суд определит, заключать ли его под стражу или отпускать под залог.
9 декабря сын Байдена заявил, что представители Республиканской партии США «пытаются убить его», зная, что его отец этого не переживёт.
Адвокаты сына американского лидера Хантера Байдена назвали дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.