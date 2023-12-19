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Суд: первое заседание по делу в отношении сына Байдена пройдёт в январе

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Первое заседание по новому делу о неуплате налогов в отношении сына американского лидера Хантера Байдена пройдёт в январе 2024 года в суде в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу суда.

В материале сказано, что заседание пройдёт 11 января следующего года.

На нём Хантеру Байдену официально зачитают обвинения.

Кроме того, суд определит, заключать ли его под стражу или отпускать под залог.

9 декабря сын Байдена заявил, что представители Республиканской партии США «пытаются убить его», зная, что его отец этого не переживёт.

Адвокаты сына американского лидера Хантера Байдена назвали дело против него о неуплате налогов политически мотивированным.

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