Сын Байдена Хантер утверждает, что республиканцы пытаются его убить

Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден заявил, что представители Республиканской партии США «пытаются убить его», зная, что его отец этого не переживёт.

Об этом он сказал в подкасте американского диджея Moby.

По его словам, республиканцы пытаются уничтожить президентство Байдена.

«Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — цитирует Хантера Байдена РИА Новости.

14 сентября Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.

Уточнялось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.

Он не признал себя виновным в этом.

8 декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.