Сын Байдена Хантер утверждает, что республиканцы пытаются его убить
- AP
- © Andrew Harnik
Об этом он сказал в подкасте американского диджея Moby.
По его словам, республиканцы пытаются уничтожить президентство Байдена.
«Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — цитирует Хантера Байдена РИА Новости.
14 сентября Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.
Уточнялось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.
Он не признал себя виновным в этом.
8 декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.