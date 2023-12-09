RT в Telegram
Подпишись

Сын Байдена Хантер утверждает, что республиканцы пытаются его убить

Короткая ссылка
Сын американского президента Джо Байдена Хантер Байден заявил, что представители Республиканской партии США «пытаются убить его», зная, что его отец этого не переживёт.
Сын Байдена Хантер утверждает, что республиканцы пытаются его убить
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом он сказал в подкасте американского диджея Moby.

По его словам, республиканцы пытаются уничтожить президентство Байдена.

«Они пытаются убить меня, зная, что эта боль будет сильнее, чем сможет вынести мой отец», — цитирует Хантера Байдена РИА Новости.

14 сентября Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном хранении оружия.

Уточнялось, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере $750 тыс.

Он не признал себя виновным в этом.

8 декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить