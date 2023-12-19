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Конгрессмен Берчетт заявил, что киевские власти крадут деньги США

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Член палаты представителей конгресса США Тим Берчетт заявил, что Вашингтону пора перестать подогревать украинский конфликт, не отвечающий его интересам.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Про словам Берчетта, данная ситуация напоминает Вьетнам.

«Мы отправляем им наши средства — половину они крадут. Мы посылаем оружие, но они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а потом мужчины и женщины США оказываются на их земле», — отметил конгрессмен.

Берчетт добавил, что Вашингтон очень вовлечён в украинский конфликт и ему это не выгодно.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью британской газете Financial Times сообщила, что украинские власти продержатся в лучшем случае «пару месяцев» без финансовой помощи Запада.

13 декабря депутат Европарламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил, что США втянули Европу в украинский конфликт.

По его словам, теперь европейским странам предстоит долгие годы платить за восстановление Украины, Вашингтон тем временем наживётся на этом.

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