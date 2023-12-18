Постпредство: антироссийские санкции ЕС подрывают основы экономики стран союза

Антироссийские санкции Евросоюза подрывают основы экономики стран союза и благосостояние их населения.

Об этом сообщили в постпредстве России при ЕС, говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что в результате 12 пакетов антироссийских санкций оказались «подорваны основы экономики стран — членов ЕС и благосостояния их населения».

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале Союза.

Отмечается, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России.