Постпредство: антироссийские санкции ЕС подрывают основы экономики стран союза
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Об этом сообщили в постпредстве России при ЕС, говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что в результате 12 пакетов антироссийских санкций оказались «подорваны основы экономики стран — членов ЕС и благосостояния их населения».
18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале Союза.
Отмечается, что страны Евросоюза с 1 января 2024 года перестанут импортировать непромышленные алмазы, которые были обработаны или произведены в России.