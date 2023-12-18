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Путин продлил указ о специальных экономических мерах до конца 2025 года

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Президент Владимир Путин до конца 2025 года продлил  указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.
Путин продлил указ о специальных экономических мерах до конца 2025 года
  • РИА Новости

Изменения вносятся в указ президента от 5 августа 2022 года.

5 августа 2022 года Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

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