Путин продлил указ о специальных экономических мерах до конца 2025 года

Президент Владимир Путин до конца 2025 года продлил указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.

РИА Новости

Изменения вносятся в указ президента от 5 августа 2022 года. 5 августа 2022 года Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций.