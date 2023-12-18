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Парламент Болгарии отказался от повышенных тарифов на транзит газа из России

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Депутаты парламента Болгарии проголосовали в первом чтении за отмену повышенных тарифов за транзит российского газа через территорию страны.
Парламент Болгарии отказался от повышенных тарифов на транзит газа из России
  • РИА Новости

Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Депутаты решили отменить коммерческую плату в размере 20 левов за мегаватт-час на импорт и транзит российского природного газа», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что власти Болгарии приняли решение отложить введение повышенных тарифов за транзит газа из России ради вступления в Шенген.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Болгария решила отменить акциз на транзит газа из России после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в Шенген.

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