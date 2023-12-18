Парламент Болгарии отказался от повышенных тарифов на транзит газа из России
- РИА Новости
Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Депутаты решили отменить коммерческую плату в размере 20 левов за мегаватт-час на импорт и транзит российского природного газа», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали, что власти Болгарии приняли решение отложить введение повышенных тарифов за транзит газа из России ради вступления в Шенген.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто рассказал, что Болгария решила отменить акциз на транзит газа из России после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в Шенген.