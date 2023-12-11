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Focus: Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России

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Власти Болгарии приняли решение отложить введение повышенных тарифов за транзит газа из России ради вступления в Шенген.
Focus: Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Focus News.

«На данный момент мы откладываем реализацию повышения тарифов за транзит газа», — сказал бывший премьер-министр Болгарии и сопредседатель политического объединения «Продолжаем перемены» Кирил Петков.

Другой бывший болгарский премьер-министр Бойко Борисов подчеркнул, что власти приняли такое решение, потому что Болгария близка ко вступлению в Шенген и намерена идти по европейскому пути.

В ноябре Венгрия обратилась к Еврокомиссии из-за повышения Болгарией платы за транзит газа из России.

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