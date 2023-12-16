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МИД: Венгрия пригрозила Болгарии вето на вступление в Шенген из-за спора по газу

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто расказал, что Болгария решила отменить акциз на транзит газа из России после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в Шенген.
МИД: Венгрия пригрозила Болгарии вето на вступление в Шенген из-за спора по газу
  • РИА Новости

Об этом дипломат написал в своих социальных сетях.

Как подчеркнул Сийрято, введение акциза можно назвать «скандальным и враждебным шагом», который полностью противоречит правилам Европейского союза и несёт угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии.

«Мы дали понять болгарам, что, если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что власти Болгарии приняли решение отложить введение повышенных тарифов за транзит газа из России ради вступления в Шенген.

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