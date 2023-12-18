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РИА Новости: Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял почти $1,5 трлн

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Страны Евросоюза потеряли почти $1,5 трлн из-за антироссийских санкций, при этом Россия нарастила поставки газа в Азию в два раза.
РИА Новости: Евросоюз из-за антироссийских санкций потерял почти $1,5 трлн
  • РИА Новости

Об этом говорится в материале РИА Новости.

Отмечается, что в связи с переходом ЕС на альтернативных поставщиков голубого топлива импорт подорожал до €15,2 млрд в месяц. Кроме того, за два прошлых года Евросоюз заплатил за газ €304 млрд — и €185 млрд оказались переплатой.

Раньше из России импортировали около 40% топлива, а потом поставки сократились в четыре раза. Однако Москва заработала €14 млрд из-за увеличения цен, а до 70% поставок перенаправила в Азию.

Европа также столкнулась со сбоями в цепочках поставок, энергетическим кризисом и высокой инфляцией. По предварительным данным, ЕС лишился практически $1,5 трлн.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что экономическая борьба с Россией — война ФРГ против самой себя.

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