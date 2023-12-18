Kan: лидеры ХАМАС обсудили продолжение войны с Израилем на встрече в Турции

Высшее руководство палестинского движения ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.

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Об этом информирует телеканал Kan со ссылкой на источники. По данным телеканала, встречу возглавили замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и бывший глава ХАМАС Халед Машаль. Кроме того, на переговоры прибыли ещё несколько высокопоставленных членов движения. Ранее агентство Reuters писало, что Израиль и ХАМАС открыты к переговорам о новом прекращении огня, но стороны расходятся из-за разногласий по деталям.