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Kan: лидеры ХАМАС обсудили продолжение войны с Израилем на встрече в Турции

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Высшее руководство палестинского движения ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана.
Kan: лидеры ХАМАС обсудили продолжение войны с Израилем на встрече в Турции
  • Gettyimages.ru
  • © Evrim Aydin/Anadolu

Об этом информирует телеканал Kan со ссылкой на источники.

По данным телеканала, встречу возглавили замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и бывший глава ХАМАС Халед Машаль.

Кроме того, на переговоры прибыли ещё несколько высокопоставленных членов движения.

Ранее агентство Reuters писало, что Израиль и ХАМАС открыты к переговорам о новом прекращении огня, но стороны расходятся из-за разногласий по деталям.

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