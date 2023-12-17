Newsweek: слова Путина о смерти Киссинджера были чётким сигналом для США
- РИА Новости
В материале под заголовком «Почему мы продолжаем делать ошибки в отношении России» он отметил, что Владимир Путин — не марксистский идеолог, а «прагматичный националист».
«Отдавая дань памяти госсекретарю Генри Киссинджеру Путин написал: с именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в своё время добиться разрядки международной напряжённости, выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — напомнил журналист.
По его мнению, это заявление российского президента было очень чётким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом.
«Россия — не Советский Союз, и это было бы в наших собственных интересах», — считает Ранделл.
В телеграмме на имя Нэнси Киссинджер Путин отметил, что её скончавшийся муж был выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем, который в течение десятков лет пользовался заслуженным авторитетом во всём мире.
Киссинджер умер 29 ноября 2023 года.