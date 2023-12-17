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Newsweek: слова Путина о смерти Киссинджера были чётким сигналом для США

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Президент России Владимир Путин послал США явный сигнал, когда выразил соболезнования в связи со смертью Генри Киссинджера — бывшего американского госсекретаря, который скончался в возрасте 100 лет. Об этом пишет журналист Дэвид Ранделл в статье для Newsweek.
Newsweek: слова Путина о смерти Киссинджера были чётким сигналом для США
  • РИА Новости

В материале под заголовком «Почему мы продолжаем делать ошибки в отношении России» он отметил, что Владимир Путин — не марксистский идеолог, а «прагматичный националист».

«Отдавая дань памяти госсекретарю Генри Киссинджеру Путин написал: с именем Генри Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в своё время добиться разрядки международной напряжённости, выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — напомнил журналист.

По его мнению, это заявление российского президента было очень чётким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом.

«Россия — не Советский Союз, и это было бы в наших собственных интересах», — считает Ранделл.

В телеграмме на имя Нэнси Киссинджер Путин отметил, что её скончавшийся муж был выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем, который в течение десятков лет пользовался заслуженным авторитетом во всём мире.

Киссинджер умер 29 ноября 2023 года.

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