Путин выразил соболезнования супруге экс-госсекретаря США Киссинджера
- РИА Новости
В телеграмме на имя Нэнси Киссинджер Путин отметил, что её скончавшийся муж был выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем, который в течение десятков лет пользовался заслуженным авторитетом во всём мире.
«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нём», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы российского государства.
О смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера стало известно 30 ноября.