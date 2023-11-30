Путин выразил соболезнования супруге экс-госсекретаря США Киссинджера

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования супруге экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который скончался на 101-м году жизни.

В телеграмме на имя Нэнси Киссинджер Путин отметил, что её скончавшийся муж был выдающимся дипломатом, а также мудрым и дальновидным деятелем, который в течение десятков лет пользовался заслуженным авторитетом во всём мире.

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нём», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте главы российского государства.

О смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера стало известно 30 ноября.