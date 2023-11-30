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Путин: Киссинджер выстроил линию выхода на важные договорённости СССР и США

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, о смерти которого стало известно 30 ноября, выстроил прагматичную линию, позволившую добиться разрядки напряжённости и выйти на важнейшие договорённости СССР и США. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин: Киссинджер выстроил линию выхода на важные договорённости СССР и США
  • РИА Новости

В своей телеграмме на имя супруги покойного Нэнси Киссинджер Путин отметил, что ему не раз доводилось общаться с этим глубоким и незаурядным человеком. Президент также отметил вклад Киссинджера в сближение СССР и США.

«С именем Киссинджера неразрывно связана прагматическая внешнеполитическая линия, позволившая в своё время добиться разрядки международной напряжённости, выйти на важнейшие советско-американские договорённости, способствовавшие укреплению глобальной безопасности», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте президента России.

Путин также выразил супруге Киссинджера свои соболезнования и пожелал ей душевной стойкости перед лицом этой тяжёлой утраты.

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