RT в Telegram
Подпишись

Таможня ФРГ предупредила о конфискации рождественских подарков из России

Короткая ссылка
В таможне ФРГ предупредили, что могут конфисковать пересылаемые из России рождественские подарки.
Таможня ФРГ предупредила о конфискации рождественских подарков из России
  • globallookpress.com

«Ввоз множества товаров различного характера из России запрещён. Под запрет подпадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок», — говорится в сообщении ведомства.

В таможне подчеркнули, что исключений не подразумевается — подсанкционные товары могут быть конфискованы.

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес ранее в своём аккаунте в социальной сети X заявил, что антироссийские санкции, введённые Евросоюзом, нанесли больший вред гражданам стран объединения.

Газета Politico писала, что лидеры стран Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить