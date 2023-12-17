Таможня ФРГ предупредила о конфискации рождественских подарков из России

В таможне ФРГ предупредили, что могут конфисковать пересылаемые из России рождественские подарки.

«Ввоз множества товаров различного характера из России запрещён. Под запрет подпадают и товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок», — говорится в сообщении ведомства.

В таможне подчеркнули, что исключений не подразумевается — подсанкционные товары могут быть конфискованы.

Депутат Европейского парламента Мик Уоллес ранее в своём аккаунте в социальной сети X заявил, что антироссийские санкции, введённые Евросоюзом, нанесли больший вред гражданам стран объединения.

Газета Politico писала, что лидеры стран Евросоюза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.