Путин заявил, что Запад после распада СССР хотел «доразвалить» и Россию
- РИА Новости
«Реалии таковы, позднее я в этом на 100% убедился, что после распада Советского Союза (на Западе) считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию», — сказал он.
Путин также признался, что имел очень наивные представления в нулевых в отношении Запада, несмотря на большой опыт работы в органах безопасности.
Ранее он заявил, что после распада СССР некоторые страны приняли готовность России к конструктивному взаимодействию за покорность. Все эти годы слышать Россию никто не собирался, а самонадеянность Запада просто зашкаливала.
Путин отметил, что такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта.