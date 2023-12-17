Путин заявил, что Запад после распада СССР хотел «доразвалить» и Россию

После распада СССР Запад хотел «доразвалить» и Россию, заявил российский президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Реалии таковы, позднее я в этом на 100% убедился, что после распада Советского Союза (на Западе) считали, что нужно потерпеть — доразвалим и Россию», — сказал он.

Путин также признался, что имел очень наивные представления в нулевых в отношении Запада, несмотря на большой опыт работы в органах безопасности.

Ранее он заявил, что после распада СССР некоторые страны приняли готовность России к конструктивному взаимодействию за покорность. Все эти годы слышать Россию никто не собирался, а самонадеянность Запада просто зашкаливала.

Путин отметил, что такой подход ведёт не просто в тупик, он чреват нарастанием угрозы военного конфликта.