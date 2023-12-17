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Кулеба назвал подарком от ФРГ согласие ЕС на переговоры о приёме Украины

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подарком от властей ФРГ согласие ЕС на переговоры о приёме Украины в объединение.

В интервью Bild Кулеба отметил усилия канцлера Германии Олафа Шольца по преодолению наложения вето со стороны Венгрии.

По его мнению, усилия Шольца на саммите войдут в историю «как акт германского лидерства в интересах Европы».

Также глава украинского МИД заявил, что «политическая ясность по членству Украины в ЕС, возможно, является лучшим рождественским подарком из Берлина».

Ранее газета Politico писала, что Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров ЕС по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал бульварной статью Politico о том, что Шольц предложил Орбану выпить кофе, пока другие страны Евросоюза проголосуют за старт переговоров с Киевом о вступлении Украины в ЕС.

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