Сийярто назвал бульварной статью о предложении Шольца Орбану выйти за кофе
Об этом он сказал в интервью изданию Mandiner.
«Я предлагаю... не упоминать такие несерьёзные бульварные газеты, как Politico», — цитирует Сийярто РИА Новости.
По его мнению, такие высказывания, появившиеся в западных СМИ, являются недостойными.
Кроме того, Сийярто отметил, что сохраняются причины, по которым Будапешт не поддерживает начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.
Министр добавил, что речь идёт о таких причинах, с которыми «за пару минут, за время кофе, нельзя ничего сделать».
Ранее газета Politico писала, что Шольц предложил Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров ЕС по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальной практикой предложение Шольца к Орбану выпить кофе.