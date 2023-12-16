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Сийярто назвал бульварной статью о предложении Шольца Орбану выйти за кофе

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал бульварной статью Politico о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы предложил, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел за кофе, пока другие страны Евросоюза проголосуют за старт переговоров с Киевом о вступлении Украины в ЕС.

Об этом он сказал в интервью изданию Mandiner.

«Я предлагаю... не упоминать такие несерьёзные бульварные газеты, как Politico», — цитирует Сийярто РИА Новости.

По его мнению, такие высказывания, появившиеся в западных СМИ, являются недостойными.

Кроме того, Сийярто отметил, что сохраняются причины, по которым Будапешт не поддерживает начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС. 

Министр добавил, что речь идёт о таких причинах, с которыми «за пару минут, за время кофе, нельзя ничего сделать».

Ранее газета Politico писала, что Шольц предложил Орбану выйти и попить кофе после того, как обсуждение лидеров ЕС по вопросу начала переговоров о членстве в объединении Украины зашло в тупик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальной практикой предложение Шольца к Орбану выпить кофе.

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