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WP: Украина оказалась втянутой во внутриполитический спор США

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Владимир Зеленский, совершивший визит в Вашингтон на текущей неделе, оказался втянут в ожесточённый внутриполитический спор в США.

Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что республиканцы, несмотря на свою поддержку Киева, стремятся отсрочить выделение денег Украине, поскольку используют эту возможность для ужесточения пограничной политики в США.

В статье говорится, что это поставило Зеленского и Киев в потенциально опасное положение. Отмечается, что Украина оказалась втянута в политические распри между Демократической и Республиканской партиями США на фоне накала в преддверии американских президентских выборов.

Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм выразил мнение, что Соединённые Штаты не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса. 

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявлял, что сенаторы от Республиканской партии не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.

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