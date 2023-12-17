WP: Украина оказалась втянутой во внутриполитический спор США
Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что республиканцы, несмотря на свою поддержку Киева, стремятся отсрочить выделение денег Украине, поскольку используют эту возможность для ужесточения пограничной политики в США.
В статье говорится, что это поставило Зеленского и Киев в потенциально опасное положение. Отмечается, что Украина оказалась втянута в политические распри между Демократической и Республиканской партиями США на фоне накала в преддверии американских президентских выборов.
Ранее американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм выразил мнение, что Соединённые Штаты не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса.
Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявлял, что сенаторы от Республиканской партии не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.