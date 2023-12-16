Сенатор Грэм: США не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм выразил мнение, что Соединённые Штаты не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса.

Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.

По словам Грэма, он продолжит настаивать на том, чтобы ни один зарубежный союзник Вашингтона не получил помощи до пор, пока у США не будет «плана по защите своей страны».

Он согласился с тем, что отсутствие помощи США для Украины ведёт к поражению Киева.

При этом Грэм призвал согласиться с тем, что если США не изменят политику безопасности собственной границы, то «новое 11 сентября окажется неизбежным».

Ранее портал Punchbowl News со ссылкой на источники писал, что Белый дом и сенат американского конгресса могут представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе Соединённых Штатов 17 — 18 декабря.

До этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенаторы от Республиканской партии не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.