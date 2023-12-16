RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Грэм: США не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса

Короткая ссылка
Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм выразил мнение, что Соединённые Штаты не должны помогать союзникам до решения пограничного вопроса.

Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.

По словам Грэма, он продолжит настаивать на том, чтобы ни один зарубежный союзник Вашингтона не получил помощи до пор, пока у США не будет «плана по защите своей страны».

Он согласился с тем, что отсутствие помощи США для Украины ведёт к поражению Киева.

При этом Грэм призвал согласиться с тем, что если США не изменят политику безопасности собственной границы, то «новое 11 сентября окажется неизбежным».

Ранее портал Punchbowl News со ссылкой на источники писал, что Белый дом и сенат американского конгресса могут представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе Соединённых Штатов 17 — 18 декабря.

До этого лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенаторы от Республиканской партии не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить