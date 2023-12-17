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Начальник Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство заложников

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Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель трёх заложников, которых по ошибке убили израильские военные в секторе Газа.

Его слова приводит Yedioth Ahronoth.

«ЦАХАЛ и я, как его командир, несём ответственность за то, что произошло», — сказал он.

Халеви также пообещал не допустить повторения подобных случаев в будущем.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.

Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.

Также сообщалось, что случайно убитые армией Израиля в Газе три заложника несли над собой белый флаг.

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