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Армия Израиля сообщила об обнаружении тел трёх заложников в секторе Газа

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Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.
Армия Израиля сообщила об обнаружении тел трёх заложников в секторе Газа
  • AP
  • © Majdi Mohammed

Как уточняет издание Haaretz, речь идёт о заложнике Элиа Толедано (28 лет), его тело доставлено обратно в Израиль.

В пресс-службе ЦАХАЛ также заявили об обнаружении тел двоих солдат в Газе, которые были похищены бойцами ХАМАС в день атаки 7 октября.

Погибшие солдаты были идентифицированы как капрал Ник Бейзер, 19 лет, из Беэр-Шевы и сержант Рон Шерман, 19 лет, из поселения Лехавим на юге Израиля.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил гибель четырёх заложников, взятых в плен ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября.

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