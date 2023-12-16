The Times of Israel: случайно убитые в Газе заложники несли над собой белый флаг

Случайно убитые армией Израиля в Газе три заложника несли над собой белый флаг.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что три человека были раздеты до пояса, один из них держал в руках палку с самодельным белым флагом.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.

Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.