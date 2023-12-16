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The Times of Israel: случайно убитые в Газе заложники несли над собой белый флаг

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Случайно убитые армией Израиля в Газе три заложника несли над собой белый флаг.
The Times of Israel: случайно убитые в Газе заложники несли над собой белый флаг
  • AP

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что три человека были раздеты до пояса, один из них держал в руках палку с самодельным белым флагом.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.

Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.

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