Sky News: пресс-конференция Путина отражает успехи ВС России в СВО

Обозреватель Sky News Шон Белл заявил, что выступление президента России Владимира Путина в рамках итоговой пресс-конференции и прямой линии указывает на успех военных Вооружённых сил России в зоне СВО.

«Выступление Путина, несомненно, отражает растущую уверенность в том, что ход конфликта меняется в его пользу», — написал обозреватель.

Он отметил, что после неудачного контрнаступления украинской армии лидеры стран Запада усомнились в возможности ВСУ добиться успеха.

Также Белл обратил внимание на то, что в западных странах всё больше обсуждается то, что продолжение боевых действий обернётся лишь потерями среди украинцев.

По его словам, «неудивительно, что Путин чувствует себя вдохновлённым».

Ранее Путин заявил, что мир настанет после достижения Россией своих целей в рамках специальной военной операции.

Также российский лидер отметил, что необходимости во второй волне мобилизации в России нет.