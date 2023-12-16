Eurobarometer: 60% жителей Словакии против оказания военной помощи Украине от ЕС

Согласно результатам проведённого Eurobarometer исследования, 60% жителей Словакии выражают своё несогласие с оказанием военной помощи Украине от Европейского союза.

«Не согласны с тем, что Европейский союз финансирует и поставляет военное оснащение Украине, 60% словаков», — приводит сообщение издание teraz.sk.

Согласно результатам, за продолжение военной помощи Киеву высказались 34% словацких граждан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем исключил поставки оружия Киеву.