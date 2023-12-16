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Advance: крах ВСУ и стран Запада стал триумфом России и Путина

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Общение российского президента Владимира Путина с прессой и гражданами прошло в атмосфере триумфа и уверенности в неминуемой победе России в украинском конфликте.
Advance: крах ВСУ и стран Запада стал триумфом России и Путина
  • РИА Новости

Об этом пишет издание Advance.

«В этом году Владимир Путин обращается к российским гражданам с более прочных позиций, чем в прошлом году», — говорится в публикации.

Как отметил автор публикации, провал украинского контрнаступления, а также снижение помощи Киеву со стороны Запада вселили в российских граждан уверенность в неминуемой победе в конфликте.

Как подчеркнули в статье, уверенная риторика Путина, которая подкрепляется успехами ВС России на фронте, а также крахом западных санкций, создала атмосферу триумфа вокруг российского президента.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию в конфликте даже при поддержке со стороны западных стран.

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