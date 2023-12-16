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Депутат Бут: поставляемое Украине оружие рано или поздно окажется и в самих США

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Депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут предупредил, что поставляемое Вооружённым силам Украины оружие рано или поздно окажется и в самих Соединённых Штатах.
Депутат Бут: поставляемое Украине оружие рано или поздно окажется и в самих США
  • Gettyimages.ru

Такое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Это не просто растекание оружия, которое они поставляют на Украину, различным криминальным и террористическим группировкам, оно рано или поздно появится в самих США», — сказал Бут.

По словам собеседника агентства, есть сведения, что наркокартели из Мексики активно покупают то, что продаёт Украина.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что оружие, которое Запад завозит на Украину, в конечном итоге оказывается в Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

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