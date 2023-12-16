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Глава МО Германии заявил, что ЕС может столкнуться с новыми военными угрозами

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюз в конце десятилетия может столкнуться с новыми военными угрозами.
Глава МО Германии заявил, что ЕС может столкнуться с новыми военными угрозами
  • AP
  • © Stephanie Scarbrough

В интервью газете Welt am Sonntag он подчеркнул, что у европейских стран есть до восьми лет для укрепления собственного военного потенциала, промышленности и общества.

Также министр отметил, что Россия значительно повысила производство вооружений.

«В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с угрозами. Но к тому времени мы будем подготовлены к ним», — добавил Писториус.

Ранее специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль заявил, что бундесвер продержится в бою не более двух дней.

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