Глава МО Германии заявил, что ЕС может столкнуться с новыми военными угрозами

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Евросоюз в конце десятилетия может столкнуться с новыми военными угрозами.

В интервью газете Welt am Sonntag он подчеркнул, что у европейских стран есть до восьми лет для укрепления собственного военного потенциала, промышленности и общества.

Также министр отметил, что Россия значительно повысила производство вооружений.

«В конце этого десятилетия мы можем столкнуться с угрозами. Но к тому времени мы будем подготовлены к ним», — добавил Писториус.

Ранее специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль заявил, что бундесвер продержится в бою не более двух дней.