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Оппозиция ФРГ заявила, что бундесвер продержится в бою не более двух дней

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В бундесвере наблюдается острый дефицит боеприпасов в связи с масштабными поставками на Украину, поэтому немецкие военные смогут продержаться в бою не более двух дней. Такое мнение высказал специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.
Оппозиция ФРГ заявила, что бундесвер продержится в бою не более двух дней
  • Gettyimages.ru
  • © Michele Ursi

В интервью информационному агентству DPA он назвал этот результат катастрофическим, передаёт РИА Новости.

«Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня», — сообщил политик.

По словам Вадефуля, превращение немецких Вооружённых сил в боеспособные подразделения продвигается очень медленно.

Ранее в Минфине Германии заявили, что изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям.

 

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