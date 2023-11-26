Оппозиция ФРГ заявила, что бундесвер продержится в бою не более двух дней

В бундесвере наблюдается острый дефицит боеприпасов в связи с масштабными поставками на Украину, поэтому немецкие военные смогут продержаться в бою не более двух дней. Такое мнение высказал специализирующийся на вопросах обороны вице-председатель оппозиционной фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль.

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В интервью информационному агентству DPA он назвал этот результат катастрофическим, передаёт РИА Новости. «Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня», — сообщил политик. По словам Вадефуля, превращение немецких Вооружённых сил в боеспособные подразделения продвигается очень медленно. Ранее в Минфине Германии заявили, что изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям.