Оппозиция ФРГ заявила, что бундесвер продержится в бою не более двух дней
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В интервью информационному агентству DPA он назвал этот результат катастрофическим, передаёт РИА Новости.
«Главные подразделения могут продержаться в бою максимум два дня», — сообщил политик.
По словам Вадефуля, превращение немецких Вооружённых сил в боеспособные подразделения продвигается очень медленно.
Ранее в Минфине Германии заявили, что изъятие €60 млрд из бюджета приведёт к тяжёлым последствиям.