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Американист: неоконы к 2014 году заняли важные позиции в американских ведомствах

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Полина Полетаева
Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT прокомментировал заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что в 2014 году Виктория Нуланд потребовала внести изменения в венгерские Конституцию и закон о СМИ для развития двусторонних отношений между странами.
Американист: неоконы к 2014 году заняли важные позиции в американских ведомствах
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Собеседник RT отметил, что Виктория Нуланд, вместе со своим мужем, «видные неоконы».

«Это их идеология, позиция и политика. Другое дело, что таких людей назначают на важные посты, и это тоже важный момент. Неоконы к 2014 году заняли важные позиции в американских внешнеполитических ведомствах и в значительной степени стали влиять на политику... Мы помним, как Виктория Нуланд формировала состав правительства на Украине», — рассказал Рогулёв.

Он также добавил, что США «сами рубят сук, на котором сидят», относясь к своим союзникам подобным образом.

«Сказать, что США обожают в европейских странах мы и до этого не могли, но всему есть предел. Пока этот предел не достигнут, но ясно, что это в целом ошибочный курс для Соединённых Штатов. Они очень гордились, что после Второй Мировой войны смогли двух своих главных соперников — Японию и Германию — якобы превратить в своих стопроцентных союзников. Но мы видим, что это не так. Они превратили эти страны в зависимые от себя. То есть в данном случае они (США. — RT) сами рубят сук, на котором сидят, превращая своих союзников и население этих стран в недовольных их политикой», — заключил американист.

Ранее Глава МИД Венгрии рассказал, как в 2014 году в США ему выдвинули условия для развития двусторонних отношений между странами.

Занимавшая в тот момент пост помощника госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Венгрии нужно в том числе внести изменения в Конституцию и закон о СМИ.

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