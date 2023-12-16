Глава МИД Венгрии рассказал, как его унизительно принимали в США в 2014 году

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, как его унизительно принимали власти Соединённых Штатов от Демократической партии в 2014 году.

Сийярто в интервью Mandiner отметил, что в том году он занял пост главы МИД и приехал в Вашингтон.

По его словам, ему там дали понять, что если премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не приняли в Белом доме, то и его не примет госсекретарь США.

«И мы с Викторией Нуланд, которая сейчас замгоссекретаря, а тогда была помощником госсекретаря, сели за маленький журнальный столик, и она бросила мне документацию из двух страниц», — рассказал венгерский министр. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД добавил, что в этих бумагах было написано, что в Венгрии нужно изменить Конституцию, закон о СМИ, церковные правила и т.д.

По его словам, Нуланд ему сказала, что если Венгрия будет соответствовать этим критериям, то они смогут разговаривать о развитии двусторонних отношений. Сийярто добавил, что он сообщил Нуланд, что «так дело не пойдёт».

При этом он заявил, что власти Венгрии всегда сохраняли с администрацией США от Республиканской партии «корректные, уравновешенные отношения», что «очевидно, не нравится демократам».

Также Сийярто заявил, что Будапешт может наложить вето в случае реальных, а не гипотетических переговоров Евросоюза и Украины при условии, что Брюссель попытается навязать что-то невыгодное венгерской стороне.