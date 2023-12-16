Посол Израиля: предпосылок для переговоров по сектору Газа в Катаре нет
Его слова приводит ТАСС.
По его словам, на текущем этапе «всё по-старому».
Посол добавил, что различные стороны предпринимают попытки к возобновлению переговоров.
«Но до сих пор ни к каким успехам эти попытки не привели. На данном этапе я этого не вижу», — отметил он.
28 ноября директор ЦРУ Уильям Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по освобождению заложников в секторе Газа.
2 декабря стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал отозвать группу переговорщиков от разведки МОССАД из Катара, заявила канцелярия главы правительства.