Посол Израиля: предпосылок для переговоров по сектору Газа в Катаре нет

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по палестино-израильскому конфликту в Катаре сейчас нет.

Его слова приводит ТАСС.

По его словам, на текущем этапе «всё по-старому».

Посол добавил, что различные стороны предпринимают попытки к возобновлению переговоров.

«Но до сих пор ни к каким успехам эти попытки не привели. На данном этапе я этого не вижу», — отметил он.

28 ноября директор ЦРУ Уильям Бёрнс прибыл в Катар для секретных консультаций по освобождению заложников в секторе Газа.

2 декабря стало известно, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал отозвать группу переговорщиков от разведки МОССАД из Катара, заявила канцелярия главы правительства.