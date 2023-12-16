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Libero: Мелони убедила Орбана не мешать переговорам о вступлении Украины в ЕС

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони убедила главу правительства Венгрии Виктора Орбана не препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом пишет издание Libero.

Отмечается, что Орбан покинул зал, где обсуждался данный вопрос, поскольку Мелони перед началом саммита провела с ним переговоры.

Издание пишет, что уход премьера Венгрии из зала был их «общей стратегией» с итальянской коллегой.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт в любой момент «нажмёт на ручной тормоз» в процессе переговоров Европейского союза и Украины о членстве, если это будет угрожать венгерским национальным интересам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал бессмысленным и иррациональным решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной об условиях принятия страны в объединение.

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