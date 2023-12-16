Libero: Мелони убедила Орбана не мешать переговорам о вступлении Украины в ЕС
Об этом пишет издание Libero.
Отмечается, что Орбан покинул зал, где обсуждался данный вопрос, поскольку Мелони перед началом саммита провела с ним переговоры.
Издание пишет, что уход премьера Венгрии из зала был их «общей стратегией» с итальянской коллегой.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт в любой момент «нажмёт на ручной тормоз» в процессе переговоров Европейского союза и Украины о членстве, если это будет угрожать венгерским национальным интересам.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал бессмысленным и иррациональным решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной об условиях принятия страны в объединение.