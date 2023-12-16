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Глава МИД Венгрии Сийярто назвал бессмысленными переговоры ЕС с Украиной

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал бессмысленным и иррациональным решение о начале переговоров Евросоюза с Украиной об условиях принятия страны в объединение.

Об этом он сказал в интервью Mandiner.

«Это бессмысленное решение, совершенно иррациональное», — заявил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства.

По его словам, от этого решения лучше устраниться, поскольку никто не знает, каковы могут быть последствия этого.

Также он назвал решение ЕС о переговорах с Киевом принципиальным, но не практическим.

Кроме того, Сийярто заявил, что Будапешт может наложить вето в случае реальных, а не гипотетических переговоров Евросоюза и Украины при условии, что Брюссель попытается навязать что-то невыгодное венгерской стороне.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение инициировать переговоры с Украиной и Республикой Молдовой об условиях их принятия в Европейский союз носит стратегический характер.

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