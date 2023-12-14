Глава ЕК: переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС — стратегическое решение

Решение инициировать переговоры с Украиной и Республикой Молдовой об условиях их принятия в Европейский союз носит стратегический характер. Такую точку зрения высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК отметила, что лидеры приняли решение открыть переговоры о членстве Киева и Кишинёва в ЕС. Этот день, по словам фон дер Ляйен, войдёт в историю блока.

«Стратегическое решение и день, который останется выгравированным в истории нашего союза. Горжусь тем, что мы смогли сдержать наши обещания, и рада за наших партнёров», — написала она в соцсети X.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не участвовал в принятии решения о начале переговоров с Киевом по вступлению в ЕС.