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Глава ЕК: переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС — стратегическое решение

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Решение инициировать переговоры с Украиной и Республикой Молдовой об условиях их принятия в Европейский союз носит стратегический характер. Такую точку зрения высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК: переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС — стратегическое решение
  • AP

Глава ЕК отметила, что лидеры приняли решение открыть переговоры о членстве Киева и Кишинёва в ЕС. Этот день, по словам фон дер Ляйен, войдёт в историю блока.

«Стратегическое решение и день, который останется выгравированным в истории нашего союза. Горжусь тем, что мы смогли сдержать наши обещания, и рада за наших партнёров», — написала она в соцсети X.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Будапешт не участвовал в принятии решения о начале переговоров с Киевом по вступлению в ЕС.

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