Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфликт на Украине сложной проблемой для решения за один день.

Таким образом он прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за сутки.

Об этом сообщает телеканал NBC.

«Он (Песков. — RT) поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит войну (на Украине) за один день, заявив, что «слишком сложно» решить это так легко», — говорится в сообщении.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.