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Полянский: США считают себя всемирным полицейским, но его никто не назначал

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Сейчас Совет Безопасности и ООН отражают мир, который сложился, и в этом мире американцы считают, что они могут играть роль всемирного полицейского, которого, правда, никто не назначал.
Полянский: США считают себя всемирным полицейским, но его никто не назначал
  • AP
  • © John Minchillo

Такое мнение в беседе с RT выразил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

«Они ведут себя абсолютно нагло, они ведут себя близоруко, потому что они считают, что история начинается там, где им удобно», — сказал он.

По мнению США, история, касающаяся палестино-израильского конфликта, началась 7 октября этого года, уверен дипломат.

«То, что было до 7 октября, и весь контекст, в котором произошла эта атака, они не считают важным и предпочитают об этом просто забывать. Мы тоже выступаем против такой близорукости и считаем, что это недопустимо», — подчеркнул Полянский.

Он также выразил мнение, что США совершают большую ошибку, потворствуя ударам Израиля по сектору Газа. В исторической перспективе эта позиция дорого обойдётся Вашингтону, добавил дипломат.

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