Украина без помощи Соединённых Штатов и НАТО сможет продержаться несколько месяцев, а при наихудшем сценарии может потерпеть поражение уже к лету. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного военного США.

«Мы не можем гарантировать успех, и они (ВСУ. — RT) наверняка потерпят неудачу без нас», — сказал он.

По оценке американского военного, Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО несколько месяцев, а при наихудшем сценарии может потерпеть поражение к лету.

В материале также сказано, что победа ВС России была бы не просто ужасной новостью для Украины — она стала бы катастрофой для безопасности Европы и серьёзным ударом по США.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон всё ещё ожидает, что к концу текущего года больше не сможет помогать Киеву без решения конгресса по выделению новых средств.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединённым Штатам придётся выбирать между собственной боеготовностью и поставками оружия Украине.