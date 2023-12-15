Лавров: представители Запада пытаются установить контакты с Россией по Украине

Запад обещал не вести переговоры «об Украине без Украины», но некоторые высокопоставленные западные представители пытаются установить с Россией контакт, чтобы обсудить украинский конфликт, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он не стал называть имён.

Такие сигналы с предложением «встретиться и поговорить» направлял в том числе «один конкретный руководитель очень известной западной страны», причём делал это несколько раз, сказал Лавров.

Министр отметил, что этот человек трижды пытался подать сигналы через три разных канала, при том что у него есть прямой выход на «коллегу в Москве».

«Вот такие хитрости за последние месяцев шесть мы наблюдали», — сказал глава МИД.

Сергей Лавров также подчеркнул, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем сложнее будут условия, при которых могут начаться мирные переговоры между Россией и Украиной.