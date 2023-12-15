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AP: судно под флагом Либерии загорелось после атаки хуситов у берегов Йемена

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В Красном море на контейнеровозе Al Jasrah, который шёл под флагом Либерии, произошёл пожар после попадания ракеты, выпущенной из контролируемой мятежниками-хуситами территории Йемена.
AP: судно под флагом Либерии загорелось после атаки хуситов у берегов Йемена
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«Снаряд попал в левый борт судна, и в результате удара один контейнер упал за борт», — рассказали агентству в частной разведывательной фирме Ambrey.

Информации о возможных пострадавших в результате атаки не приводится.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе.

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