AP: судно под флагом Либерии загорелось после атаки хуситов у берегов Йемена
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Об этом информирует агентство Associated Press со ссылкой на источники.
«Снаряд попал в левый борт судна, и в результате удара один контейнер упал за борт», — рассказали агентству в частной разведывательной фирме Ambrey.
Информации о возможных пострадавших в результате атаки не приводится.
Ранее стало известно, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении удара по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе.