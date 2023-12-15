RT в Telegram
Подпишись

Zeit: поездка Зеленского в Вашингтон обернулась провалом

Короткая ссылка
Визит Владимира Зеленского в США обернулся фатальным провалом, говорится в материале издания Die Zeit.
Zeit: поездка Зеленского в Вашингтон обернулась провалом
  • AP
  • © Susan Walsh

Отмечается, что год назад главу киевского режима «встречали как героя». В этот раз Зеленский зря просил как можно скорее отправить ВСУ вооружения и снаряды, считает журналист.

«Всё, что смог пообещать Джо Байден, — $200 млн, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны», — написал автор статьи.

Кроме того, указывается, что единственной надеждой для Зеленского будет соглашение президента США с республиканцами, однако сейчас ничто на это не указывает.

Ранее в Белом доме заявили, что к концу года США больше не смогут оказывать Украине военную поддержку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить