Визит Владимира Зеленского в США обернулся фатальным провалом, говорится в материале издания Die Zeit.

Отмечается, что год назад главу киевского режима «встречали как героя». В этот раз Зеленский зря просил как можно скорее отправить ВСУ вооружения и снаряды, считает журналист.

«Всё, что смог пообещать Джо Байден, — $200 млн, а дополнительные средства в настоящее время конгресс не может одобрить. Это фатальная ситуация для Зеленского и его страны», — написал автор статьи.

Кроме того, указывается, что единственной надеждой для Зеленского будет соглашение президента США с республиканцами, однако сейчас ничто на это не указывает.

Ранее в Белом доме заявили, что к концу года США больше не смогут оказывать Украине военную поддержку.